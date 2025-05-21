انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد لـ"الألكسو": اهتمام الحكومة بالتربية والتعليم العالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) محمد ولد أعمر".ونقل المكتب عن السوداني تأكيده على "اهتمام الحكومة بالتربية والتعليم العالي، بما أفردته لهما في برنامجها الحكومي، وما تحقق بهذا الشأن في مجال بناء المدارس والبنى التحتية ومحاربة الأمية والتسرب الدراسي، عبر برنامج العودة للتعليم"، مشيراً إلى "برنامج ابتعاث الطلبة العراقيين للدراسة في الجامعات العالمية، بجانب استقطاب الطلبة العرب والأجانب للدراسة في العراق".

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن "رغبة الحكومة بالتعاون مع المنظمة في مجال تبادل الخبرات وتدريب المعلمين، وإطلاق مبادرات تعليم رقمي تواكب التطورات الحديثة في مجالات التعلم عن بعد، وكذلك التعاون في مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي والآثاري واستعادة الآثار المسروقة".

من جانبه، هنَّأ أعمر، السوداني على نجاح العراق في عقد القمتين العربية والتنموية ومؤتمر الإعلام، وأبدى استعداده للتعاون في مجالات التربية والتعليم والثقافة، وعبَّر عن إعجابه بالتطور العمراني الذي يشهده البلد، بحسب البيان.

