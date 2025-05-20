انت الان تتابع خبر قطر تشيد بـ"حُسن" تنظيم قمة بغداد ومخرجاتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "والوفد المرافق له، عقد اليوم، اجتماعاً مع نظيره القطري حسن عبدالله الغانم واعضاء مجلس الشورى القطري خلال زيارته الى مبنى المجلس في الدوحة، كما حضر الاجتماع رئيس لجنة النزاهة النائب زياد الجنابي".

وعبّر المشهداني عن "سعادته بزيارة دولة قطر وبحسن الاستقبال وكرم الضيافة"، مشيدا بـ"دولة قطر وأهميتها بالنسبة للعراق، ومواقفها الداعمة واسنادها الدائم".

وأشار الى "حسن علاقة الشعبين الذين تربطهم أواصر صداقة ومحبة، وان قطر حكومة وشعباً تحظى باحترام العراق، ودورها المهم تجاه القضايا العربية وخاصة دعم فلسطين وغزة على كافة الاصعدة السياسية والإعلامية مدعاة للفخر والاعتزاز".

وثّمن رئيس البرلمان "مواقف قطر ممثلة بمواقف سمو الامير تميم بن حمد آل ثاني ومواقفه العروبية تجاه المنطقة ودوره الفاعل والمميز بإنجاح القمة العربية في بغداد وحضوره المشرف فيها".

واكد المشهداني على "تفعيل لجان الصداقة بين البلدين وخاصة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى القطري وتبادل الزيارات وتعزيز النشاطات الاقتصادية والاستثمارية"، مبينا ان "لدولة قطر الأولوية في السوق العراقية".

من جانبه، أبدى رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم "سعادته بزيارة المشهداني"، مؤكدا "عمق العلاقات بين البلدين حكومة وشعبا".

ودعا إلى "تعزيز هذه العلاقات وتمتينها خدمة لمصلحة البلدين"، مشيداً بـ"حسن تنظيم القمة العربية وما نتج عنها من مخرجات في بغداد".

واتفق الجانبان على "تعزيز الفعاليات السياسية والتواصل المباشر لغرض توحيد مواقف البلدين في القضايا المشتركة والمحافل الدولية التي ستعقد في الفترة المقبلة".

