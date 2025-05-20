انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يؤكد أهمية متابعة مقررات القمة ويرحب بالاتفاق التركي مع "البككا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الإطار في بيان ورد للسومرية نيوز أنه "عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 228 في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا أنه "في مستهل الاجتماع بارك المجتمعون نجاح العراق في استضافة القمة العربية تأكيدا لدور العراق المحوري في المحيطين العربي والإقليمي".وشدد المجتمعون - بحسب البيان -على أهمية متابعة مقررات القمة، كما ناقشوا مسار العمل الحكومي ومجمل التطورات في المنطقة.

ورحب الإطار التنسيقي بـ"الاتفاق التركي مع حزب العمال الكردستاني "البككا" مما ينهي مبررات الوجود التركي في الأراضي العراقية"، لافتا إلى "أهمية أن ينعكس ذلك على أمن المناطق الحدودية بين البلدين".

واختتمت في العاصمة بغداد، السبت الماضي، أعمال القمة العربية بنسختها الـ34 وسط آمال معلقة على مخرجاتها في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما شهدت حضورًا رفيع المستوى من قادة وزعماء وممثلي الدول العربية، الذين تدارسوا جملة من القضايا المحورية التي تهم المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع الإقليمية والأمنية والاقتصادية.

في المقابل، أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK) مؤخراً، عن قرار كان متوقعا بحل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا، وبدء النضال السياسي، فيما دعا إلى إعادة صياغة للعلاقات التركية الكردية.

وجاء الإعلان استجابة لدعوة مؤسس وزعيم الحزب عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في تركيا، في 27 شباط فبراير الماضي، إلى حل الحزب وتسليم السلاح، مؤكدا أنه يتحمل "المسؤولية التاريخية" عن هذا القرار، وذلك بعد سلسلة لقاءات قادتها أحزاب تركية كردية لبدء عملية سلام شاملة.

