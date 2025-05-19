اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس مجلس الرئاسة الليبي يهنئ العراق بنجاح القمتين.. السوداني: نريد تعزيز العمل العربي

0 نشر
0 تبليغ

رئيس مجلس الرئاسة الليبي يهنئ العراق بنجاح القمتين.. السوداني: نريد تعزيز العمل العربي

انت الان تتابع خبر رئيس مجلس الرئاسة الليبي يهنئ العراق بنجاح القمتين.. السوداني: نريد تعزيز العمل العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أنه "جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية، وأهمية تطوير التعاون المشترك، بما يصبّ في مصالح شعبي البلدين الشقيقين، كما شهد الاتصال بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى "رؤية العراق نحو تحقيق التكامل وتعزيز الروابط التي من شأنها أن تعزز العمل العربي المشترك، وهو ما تجسد في قمّة بغداد وما شهدته من إطلاق مبادرات عديدة شملت الجوانب السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، تصبّ في صالح الشعوب العربية".

من جانبه، هنأ المنفي رئيس مجلس الوزراء "بمناسبة نجاح تنظيم القمة العربية الـ34 في بغداد والقمّة التنموية بدورتها الخامسة، وترؤس العراق للقمتين، مشيداً بكل الجهود التي بذلت في سبيل دعم القضايا العربية، وكل ما يساهم في دعم الاستقرار".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا