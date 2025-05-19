انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد استمرار العراق بالتنسيق مع "نوكيا" لتأمين التحول الرقمي بالدوائر الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير " استقبل سفيرة جمهورية فنلندا لدى العراق أنو ساريلا، يرافقها وفد يمثل المديرين التنفيذيين لشركة نوكيا الفنلندية المتخصصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان، "التباحث في سبل تنمية التعاون، ولاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية الحديثة، حيث قدم وفد الشركة شرحاً مفصلاً لسيادته عن برامجها وخططها لتنفيذ مشروع التحوّل الرقمي وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس في الاتصالات".

وأكد السوداني "حرص العراق على استمرار التنسيق مع شركة نوكيا؛ لتأمين البنى التحتية لمشروع التحول الرقمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفي مختلف القطاعات".

وأشار إلى أنّ "الحكومة وضعت أسساً للتشريعات والقوانين، واستحدثت مراكز تُعنى بتطوير هذه التكنولوجيا وتوفير التقنيات المطلوبة"، مبيناً أن "العراق قدّم، أثناء مؤتمر القمّة العربية، مبادرات مهمة بشأن التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي".

من جانبها، هنّأت السفيرة السوداني على "نجاح تنظيم عقد القمّة العربية، وتعزيز دور العراق عربياً وإقليمياً، إضافة إلى نجاح الحكومة في تأمين الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية"، مؤكدة أن "شركة نوكيا مصممة على المساهمة الفعالة في توفير البنية التحتية لمشروع التحوّل الرقمي، من خلال العقود المبرمة مع الشركات العراقية".