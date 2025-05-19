انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتبسيط الإجراءات بما يخص إقراض المشاريع الصغيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني ترأس اليوم، اجتماعاً خاصاً بتمويل مشاريع القطاع الخاص، ضمن مبادرة الضمانات السيادية".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد مناقشة آليات تسهيل الإجراءات لتحقيق التنمية الصناعية، وسير عمل لجنة الضمانات السيادية وما حققته من نقلة اقتصادية مهمة في دعم عمل القطاع الخاص، ضمن رؤية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي".

وبحسب البيان، وجه السوداني بـ"إيجاد الحلول السريعة لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل تنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة والضمانات السيادية وإنجاحها"، مؤكداً على "أهمية اعتماد منهاج الإصلاح الاقتصادي ومساراته بهدف تطوير المشاريع".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"التعاقد مع شركتين دوليتين، الأولى متخصصة بالقانون الدولي والاقتصادي العالمي، تعمل مستشاراً لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، والأخرى متخصصة بالعلاقات العامة؛ للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق".

