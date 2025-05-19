انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يبدأ بحث الإجراءات المتعلقة بعقد مؤتمر الدفاع المدني والأحوال المدنية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الشمري التقى، في مكتبه، اليوم، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، والأمين المساعد لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة اللواء فلاح شغاتي".وأضافت الوزارة، أن "اللقاء شهد بحث آفاق التعاون والتنسيق العربي المشترك بين وزارة الداخلية ومجلس وزراء الداخلية العرب، كما جرى مناقشة التحضيرات لمؤتمر وزراء الداخلية العرب المقبل، فضلاً عن بحث الإجراءات المتعلقة بعقد مؤتمر الدفاع المدني والأحوال المدنية الذي سيستضيفه العراق خلال العام الحالي".

وعلى هامش هذا اللقاء، بارك الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب نجاح القمة العربية التي عقدت في بغداد، مثمناً دور وزارة الداخلية في تأمين هذا الحدث المهم، بحسب البيان.

