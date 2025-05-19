انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتقديم التسهيلات كافة لبعثة الناتو لإنجاح مهمتها الاستشارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني، استقبل اليوم القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق، الجنرال كريستوف هنتزي، بحضور القائد السابق للبعثة الفريق لوكاس شخويرس".وأضاف المكتب، أن "السوداني بالجنرال هنتزي، وعبر عن تقديره لجهود الفريق شخويرس لما قدمه خلال مدّة قيادته للبعثة، وأكد حرص العراق على إدامة العلاقة المميزة مع الناتو من خلال ما تحقق في اجتماع الحوار عالي المستوى في بروكسل العام الماضي، والتحضير لعقد الاجتماع الثاني في بغداد قريباً".

ووجّه السوداني بـ"تقديم التسهيلات كافة لبعثة الحلف من أجل إنجاح مهمتها الاستشارية، وإقامة شراكة فاعلة تعتمد التخطيط والتنسيق المشترك".

من جانبه، هنأ الفريق لوكاس رئيس مجلس الوزراء على نجاح العراق في تنظيم القمة العربية الـ34، والجهود المبذولة في مشاريع الإعمار والبنى التحتية والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي، الداعم للاستقرار في المنطقة، كما عبر عن شكره لدعم العراق المستمر للبعثة التي أكد استمرارها بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات، وتطوير أداء الأجهزة الأمنية العراقية، بحسب البيان.