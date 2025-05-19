انت الان تتابع خبر رسميا.. تشكيل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الغلاي في بيان للسومرية نيوز، إنه " بأمر ديواني تم تشكيل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات المقبلة برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة".وتابع، انه "سيمثل المفوضية العليا للانتخابات كل من القاضي عباس الفتلاوي، والمدير العام مهند فاضل، ومسؤول التنسيق الأمني للمفوضية رعد حمد".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم للراغبين بالمشاركة في الانتخابات لغاية الثلاثاء 20 أيار الجاري".