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السوداني: المواطن اكثر وعيا من بعض المتصدين للعملية السياسية

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السوداني: المواطن اكثر وعيا من بعض المتصدين للعملية السياسية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال تواصله مع المواطنين في احد البرامج الصباحية على شاشة القناة الرسمية، ان "جميع مناطق بغداد مشمولة بخطة التأهيل والاعمار"، مشيرا الى ان "العمل يجري تباعا".


وأضاف ان "بعض الجسور ستدخل الخدمة قريبا في بغداد"، مؤكدا ان "جسر غزة سيفتتح قريبا في بغداد".

واعتبر السوداني ان "المواطن أكثر وعياً حتى من بعض المتصدين للعملية السياسية"، في تصريح يأتي بسياق تصاعد حملة المناكفات السياسية ومحاولة التضييق على شعبية السوداني والخطوات الحكومية والتقليل من أهميتها، بالتزامن مع اقتراب حلول الانتخابات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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