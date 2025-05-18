انت الان تتابع خبر رئيس لجنة برلمانية: قمة بغداد غيرت التصورات السلبية للعرب عن أوضاع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شنكالي خلال استضافته في برنامج من الأخير على شاشة السومرية، إن "فرقاً كبيراً حصل في مخيلة كل من حضر للقمة العربية في بغداد يوم أمس، وأن تصوارتهم السابقة كانت تختلف تماماً عن ما شاهدوه في البلد خلال اليوم الماضي".

وأضاف أن "أحد المسؤولين العرب ممن حضروا يوم أمس، قال إننا خلال القمة العربية في بغداد عام 2011 لم نغادر الفندق مطلقاً بسبب الأوضاع الأمنية، وفي 2013 كانت حرية تجولنا مقيدة ببغداد، لكن في 2025 وجدنا حرية تجول مطلقة".

وأشار شنكالي إلى أن "الصورة الإيجابية التي تكونت لدى الوفود العربية عن الأوضاع في العراق هي من أهم نتائج القمة هذه"، مستغرباً من "ترك هذا الأمر الكبير، والتركيز على انتقاد التبرع ببعض الأموال".

يذكر أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وصف بغداد، أمس السبت، بالمزدهرة والمتعافية، مشيراً إلى أن العراق هو الدولة الأولى التي تترأس قمتين سياسية واقتصادية بيوم واحد.

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الـ34 في بغداد، اليوم السبت، أن الهدف من القمة العربية هو توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، داعياً المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف إراقة الدماء الفلسطينية في غزة وتقديم المساعدات لأهلها.