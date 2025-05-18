انت الان تتابع خبر العراق يبحث مع "اونروا" الإسراع في إدخال المواد الإغاثية للمدنيين في غزّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل اليوم، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فليب لازاريني، إذ جرى بحث جهود الوكالة في تأدية مهامها وتقديم خدماتها، في ظل ما تواجهه من معرقلات واستهدافات مباشرة من قبل قوات الاحتلال، والتأكيد على أهمية وقف العدوان المستمر، والإسراع في إدخال المواد الإغاثية للمدنيين في غزّة، وفتح المعابر".



وأكد السوداني، "استعداد العراق لتقديم مختلف أشكال الدعم للوكالة، وهو ما تجسد في المبادرات التي طرحها العراق خلال القمّتين العربية والتنموية، اللتين عُقدتا أمسِ في بغداد، التي كان من بينها طرح مبادرة تأسيس صندوق لإعمار غزّة".

