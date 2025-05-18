انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات: تحديث بيانات قرابة مليون و300 ألف ناخب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية في بيان أن "عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم في عموم العراق بلغ 1.292.045".

وأضافت أن "نينوى تصدرت عدد المحدثين بـ 201.186، تلتها بغداد/الرصافة بـ 137.122، ثم بغداد/الكرخ بـ 127.702".

وأشارت إلى أن "أربيل حلت في المرتبة الرابعة بـ 95.417 ناخبا تليها صلاح الدين بـ74.808، ثم الأنبار بـ71.825 ومن ثم كركوك بواقع 71.407".

