انت الان تتابع خبر العراق يشارك في منتدى حوار طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في أعمال "منتدى حوار طهران"، الذي يُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من عدد من الدول".

واضافت انه "كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار مهر آباد الخاص في طهران، وكيل وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط والخليج، محمد علي بيك إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية وسفير جمهورية العراق نصير عبد المحسن عبدالله".

وتابعت ان "الوزير سيلتقي خلال زيارته، عدداً من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، لافتا الى انه "من المقرر أن يُشارك فؤاد حسين في جلسات المنتدى، الذي يستضيف وزراء ومسؤولين بارزين من مختلف دول المنطقة والعالم، إضافة إلى رؤساء مراكز أبحاث وخبراء دوليين، بهدف مناقشة سبل تعزيز الأمن الإقليمي والتعاون المشترك، وتبادل الرؤى بشأن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة".

