انت الان تتابع خبر الزيدي: العراق خسر الكثير من مصالحه بسبب معسكرات جانبية تستغلها بلدان لتمرير مصالحها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، انه "منذ احتلال العراق والنظام السياسي يعاني من ازمة حقيقية في ملف العلاقات الدولية بسبب غياب المركزية ما أدى الى فشل استثمار الكثير من الاوراق التفاوضية وبناء علاقات غير متوازية مع دول الجوار ".

واضاف ان "نموذج التعاطي مع المشكلة العراقية الكويتية، أفضل مثال للفشل الدبلوماسي، فهناك من يتعاطى بدونية ومصالح شخصية او فئوية بتقديمه التنازلات الكبيرة على حساب الوطن فيما يعكر طرف آخر احمق أهوج الثقة المتبادلة وحسن الجوار لحسابات ضيقة هذه الخطابات المتناقضة تقوي الأطراف الأخرى وتضعف السياسة الخارجية للبلد".

وتابع "نفس هذا المثال ينطبق على سياستنا مع دول الإقليم حيث يخسر العراق الكثير من مصالح شعبه بسبب المعسكرات الجانبية التي تستغلها تلك البلدان لتمرير مصالحها "، موضحا ان "الفوضى الدبلوماسية واضحة بين العداء المفرط والتبعية المطلقة، وهذا ما يجعل الدول تستغل صغار النفوس لتمرير مصالحها وتعطيل مصالح البلد وسط انقسام حاد وغياب الرؤية الوطنية الموحدة . اسهم في العزلة السياسية الدولية".

