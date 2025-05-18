انت الان تتابع خبر الاعرجي: اشادة المشاركين في قمة بغداد دليل على نجاحها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تدوينة على منصة "أكس"، "نثمّن جميع الجهود الوطنية الخيّرة، المخلصة التي ساهمت في إنجاح قمة بغداد، حيث شاركت فيها جميع الدول العربية دون أن تشهد أي مقاطعة".وأضاف: "سادت القمة أجواء أمنية عالية المستوى خلال جميع مراحلها، بدءاً من التنظيم الفائق في استقبال المشاركين ومغادرتهم، وصولاً إلى الأجواء الهادئة التي طغت على جلسات المؤتمر".

ولفت إلى أن "الإشادات التي قدمها المشاركون للعراق حكومةً وشعبًا، تقديراً لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، تشكل دليلاً واضحاً على نجاحها كاستحقاق وطني لبلدنا".

وأتم بالقول: "سيبقى الموقف العراقي داعماً ومسانداً لكل الجهود العربية الرامية إلى حل الأزمات عبر الحوار والتفاوض، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

