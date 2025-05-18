انت الان تتابع خبر دولة القانون بشأن قمة بغداد: كشفت وجه العراق المشرق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في بيان، "‏لولا المساعي الزائدة والزيارات الخاصة مِن أجل حضور بعض الشخصيات غير المرغوبة، لكانت الاجواء مشجعة ومستوى التمثيل مقبولاً، لكن مع ذلك فقد كشفت القمة العربية عن وجه العراق المشرق".

وأضاف "أبرزت كرمَ العراقيين وحرصهم على تعزيز الأخوة والمحبة مع إخوانهم، دون التنازل عن حق الاعتراض على حضور من أجرموا بحقهم".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، انعقاد مؤتمر القمة العربية بدورته الـ 34 بمشاركة جميع الدول العربية.