انت الان تتابع خبر الناطق باسم أبو الغيط يتحدث لـ السومرية عن مبادرات العراق خلال القمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جمال رشدي في حديث لـ السومرية، "هناك آليات متنوعة تقوم من خلالها الدولة التي هي رئيس القمة بمتابعة مخرجات هذه القمة عبر العام".

وأضاف أن "العراق سيكون رئيسا للقمة العادية وايضا رئيسا للقمة التنموية للاعوام الأربعة المقبلة"، موضحا أن "دولة الرئاسة عليها مهمة بمتابعة هذه المخرجات وتقديم تقرير للقمة المقبلة وهناك قرارات كثيرة على الصعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وبشأن طرح العراق 18 مبادرة خلال القمة، قال رشدي، "الكثير من هذه المبادرات حظيت اهتمام الدول العربية وتقديرها الكبير على رأسها مبادرة خاص بمجلس وزراء التجارة العرب وهي مهمة والدول العربية رحبت بها"، مضيفا "هناك مبادرة تتعلق بانشاء صندوق عربي للمساعدات الإنسانية وإعادة الاعمار وهي مبادرة أيضا عراقية".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، انعقاد مؤتمر القمة العربية بدورته الـ 34 بمشاركة جميع الدول العربية.