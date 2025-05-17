انت الان تتابع خبر رئيس الحكومة الإسبانية يشيد بدور العراق "البنّاء" في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "عقد لقاءً ثنائياً مع رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدور سانشيز، بعد حضوره أعمال القمة العربية الـ34، التي عقدت اليوم السبت في العاصمة بغداد".

وثمّن السوداني "مشاركة بيدور سانشيز في أعمال القمة العربية، وبمواقف بلاده الداعمة للقضايا العربية"، مشيداً بـ"مستوى التعاون البناء والعلاقات الثنائية بين العراق وإسبانيا، من خلال الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية "دور العراق البناء في المنطقة، ومساعيه الداعمة للسلام وتحقيق الأمن والاستقرار"، معرباً عن "تقديره لدعوة مشاركته في مؤتمر القمة العربية وما عكسته من اهتمام وحرص على تنمية العلاقات مع العراق".

يذكر أن بغداد تشهد حالياً انعقاد مؤتمر القمة العربية الـ34، وحضرها رئيس الوزراء الإسباني كضيف شرف.