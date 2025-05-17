انت الان تتابع خبر خلال لقائه السوداني.. أمير قطر يشيد بإجراءات تنظيم القمة وما تضمنته من رسائل ومواقف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



من جانبه، بارك أمير قطر للعراق ترؤسَه القمةَ العربية، مشيداً بإجراءات تنظيم عقد القمة وما تضمنته من رسائل ومواقف تدعم تعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وفق البيان.

