انت الان تتابع خبر السوداني والسيسي يبحثان صياغة حلول حاسمة للقضايا العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "عقد لقاءً ثنائياً مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس وفد بلاده إلى أعمال القمة العربية الـ34، التي عقدت اليوم السبت في العاصمة بغداد".وجرى، خلال اللقاء، "التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ تحقيقاً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خصوصاً في ضوء تولي العراق رئاسة القمة العربية".

وأكد السوداني "ضرورة تعزيز مفهوم العمل المشترك، وصياغة حلول حاسمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية التعاون لدفع مسيرة التنمية والبناء والإعمار".

من جانبه، أشاد الرئيس المصري "بتنظيم عقد مؤتمر القمة في بغداد، وما تضمنه من مخرجات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك، بما يخدم مسيرة التنمية ودعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار".

