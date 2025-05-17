انت الان تتابع خبر القمة العربية.. رشيد يعلن انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية وبدء جلسة العمل المغلقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34 التي انطلقت اليوم السبت في بغداد دعوات لوقف الحرب على غزة ودعم الاستقرار في سوريا وإنهاء الصراع في السودان وليبيا.



وتعقد القمة تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، وسط أجواء سياسية مشحونة وتحديات إقليمية متصاعدة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحول في سوريا، وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، واستمرار الحرب في السودان.

