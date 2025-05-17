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وزير الخارجية السعودي: ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة ونرفض التهجير - عاجل

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وزير الخارجية السعودي: ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة ونرفض التهجير - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - ونقل الجبير خلال كلمة له خلال القمة العربية المنعقدة في بغداد، "تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وتهنئتهما على ترؤس العراق القمة العربية".

وقال الجبير، "نؤكد رفضنا لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني ونرى من الضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد الوزير السعودي، على "رفض المملكة العربية للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشيداً في الوقت ذاته، بقرار ترامب (الرئيس الامريكية) رفع العقوبات عن سوريا الذي يمثل فرصة لبناء التعافي لها".

كما أكد الجبير، "أهمية مواصلة الحوار في السودان لإنهاء النزاع والحفاظ على سيادته ووحدته".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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