انت الان تتابع خبر وزير الخارجية السعودي: ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة ونرفض التهجير - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل الجبير خلال كلمة له خلال القمة العربية المنعقدة في بغداد، "تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وتهنئتهما على ترؤس العراق القمة العربية".وقال الجبير، "نؤكد رفضنا لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني ونرى من الضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد الوزير السعودي، على "رفض المملكة العربية السعودية للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشيداً في الوقت ذاته، بقرار ترامب (الرئيس الامريكية) رفع العقوبات عن سوريا الذي يمثل فرصة لبناء التعافي لها".

كما أكد الجبير، "أهمية مواصلة الحوار في السودان لإنهاء النزاع والحفاظ على سيادته ووحدته".

