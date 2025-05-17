انت الان تتابع خبر عضو مجلس السيادة السوداني: أشكر العراق على حسن الضيافة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جابر في كلمة العراق بالقمة العربية، تابعتها الخليج 365، إن " حكومة السودان ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق"، لافتا الى ان " منطقتنا العربية تمر بتحديات جسام".وأضاف، انه "نؤكد التزامنا بتنفيذ خريطة الطريق التي قدمت للأمم المتحدة والأشقاء"، مبينا ان " ندعو لحوار سوداني ـ سوداني يؤسس للوصول إلى الانتخابات".

وأشار الى ان " ندعوكم إلى دعم الحلول السودانية والمساهمة في إعادة إعمار بلادنا"، مؤكدا: " على موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية ورفض أي تهجير".

