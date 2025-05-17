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عضو مجلس السيادة السوداني: أشكر العراق على حسن الضيافة

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عضو مجلس السيادة السوداني: أشكر العراق على حسن الضيافة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال جابر في كلمة العراق بالقمة العربية، تابعتها الخليج 365، إن " حكومة السودان ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق"، لافتا الى ان " منطقتنا العربية تمر بتحديات جسام".

وأضاف، انه "نؤكد التزامنا بتنفيذ خريطة الطريق التي قدمت للأمم المتحدة والأشقاء"، مبينا ان " ندعو لحوار سوداني ـ سوداني يؤسس للوصول إلى الانتخابات".

وأشار الى ان " ندعوكم إلى دعم الحلول السودانية والمساهمة في إعادة إعمار بلادنا"، مؤكدا: " على موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية ورفض أي تهجير".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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