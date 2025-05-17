انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء الأردني: نؤكد وقوفنا مع لبنان وثبات الشعب الفلسطيني عنوان المرحلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسان خلال القائه كلمة الملك عبد الثاني بن الحسين، خلال القمة العربية في بغداد، إن "أكثر من عام ونصف مضى على حرب غزة والمأساة ما تزال مستمرة"، مبينا ان "العالم وقف عاجزاً عن إنهاء هذه الحرب وهمنا وقفها وإنهاء الكارثة الإنسانية".وأضاف حسان أن "ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة"، مؤكدا على "وقوفنا مع لبنان واستقراره".

وتابع حسان "يجب أن تتكاتف جهودنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا والسودان"، مشيرا الى "تقديره للعراق على استضافة هذه القمة وحسن التنظيم".

