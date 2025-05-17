انت الان تتابع خبر الرئيس الفلسطيني يدعو إلى تخلي حماس عن سيطرتها وتسليمها السلاح للسلطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عباس خلال كلمته بالقمة العربية في العاصمة بغداد، "خطتنا لوقف الحرب تقوم على وقف إطلاق نار دائم وانسحاب كامل للاحتلال والإفراج عن المختطفين وإدخال المساعدات الإنسانية وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة وتخلي حركة حماس عن سيطرتها وتسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الفلسطينية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بغزة بإشراف عربي ودولي".وأضاف، انه "من يريد أن يكون جزءا من الجسم الفلسطيني ككل لا بد من أن يعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني على أساس برنامجها السياسي والاعتراف وقبول الشرعية الدولية ونظام وسلاح شرعي واحد وغير ذلك لن نقبل أحداً داخل منظمة التحرير لا يلتزم بهذه الالتزامات".

ودعا الرئيس الفلسطيني، إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل وتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وإلى تمويل برامج الإصلاح والنهوض في الضفة الغربية والقدس في مواجهة احتجاز أموالنا"، مبينا، "رؤيتنا تستند أيضا إلى هدنة شاملة ووقف الإجراءات الأحادية من استيطان وتهجير، وندعو إلى إطلاق عملية سياسية في مدة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين".

