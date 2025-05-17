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السيسي: أطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في غزة

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السيسي: أطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السيسي في كلمة العراق بالقمة العربية، تابعتها الخليج 365، إن " أوجه خالص شكري وتقديري للشعب العراقي على حسن الاستقبال منذ وصولي إلى بغداد"، مشيرا الى ان " ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية لضمان الاستقرار".

وتابع، انه " يجب أن نعمل يداً بيد لمواجهة التحديات بالمنطقة وترسيخ التعاون ونجعل من هذه القمة خطوة نحو غد أكثر إشراقاً"، لافتا الى انه " نواصل مع قطر والولايات المتحدة دور الوساطة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف، ان " قيام دولة فلسطينية هو الحل الوحيد للخروج من دوامة العنف التي تعصف بالشرق الأوسط"، مبينا ان " حتى لو نجحت إسرائيل في تطبيعها مع الدول العربية فالسلام العادل لن يتحقق إلا بوجود دولة فلسطينية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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