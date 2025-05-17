انت الان تتابع خبر بالفيديو.. السوداني يعلن اسهام العراق بـ40 مليون دولار لإعمار غزة ولبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة العراق بالقمة العربية تابعتها الخليج 365، "نعلن عن ثماني عشرة مبادرة طموحة لتنشيط العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مبادرة تأسيس الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الأزمات والصراعات والحروب".

وأضاف "نؤكد هنا إسهام العراق بمبلغ (عشرين مليون دولار) لإعمار غزة، ومبلغ (عشرين مليون دولار) لإعمار لبنان الشقيق".