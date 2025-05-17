انت الان تتابع خبر السيد الصدر يوجه رسالة الى المشاركين في القمة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، "الى الإخوة الضيوف في بغداد الحبيبة.. كونوا صفًا واحدًا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني مهما كانت الظروف.. كونوا صفًا واحدًا من أجل نصرة إخوتكم في غزة ولبنان واليمن".

وأضاف "كونوا صفًا واحدًا مع إخوتكم في السودان وليبيا.. وكونوا صفًا واحدًا مع سوريا ديمقراطية لا تشدد فيها ولا طائفية.. وكونوا صفًا واحدًا مع عراقكم لينهض بالإصلاح والاستقلال".

وتابع "نسأل الله تعالى أن يبعد عن المنطقة العربية كل شر.. شر الاحتلال والتطبيع والتدخل الإمريكي المتغطرس".