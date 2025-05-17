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رئيس الوزراء الأسباني: أهنئ السوداني على الازدهار الاقتصادي في العراق

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رئيس الوزراء الأسباني: أهنئ السوداني على الازدهار الاقتصادي في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال سانشيز في كلمة العراق بالقمة العربية، تابعتها الخليج 365، إن " علينا إيقاف دوامة العنف وأحث على استخدام كل رصيدنا السياسي لرسم مستقبل يسوده السلام"، مبينا ان " نعد مشروع قرار في الجمعية العامة يطالب إسرائيل بوقف هجماتها والسماح بإدخال المساعدات".

وتابع، ان " الأزمة الإنسانية في غزة خلفت 50 ألف قتيل وما يحدث انتهاك لمبدأ القانون الدولي الإنساني"، مشيرا الى ان " نعد مشروع قرار بالجمعية العامة لمناشدة المحكمة الجنائية تجريم إسرائيل لانتهاك التزاماتها الدولية".

وأردف: " إسبانيا ستبذل كل ما وسعها خلال اجتماع مجموعة مدريد لوقف الحرب على غزة وبناء سلام دائم"، داعيا الى "إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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