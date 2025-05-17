انت الان تتابع خبر ‏البحرين تشيد بحسن التنظيم لقمة بغداد الـ 34 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزياني في كلمة خلال اعمال القمة العربية في بغداد، انه "نشيد بحسن التنظيم لقمة بغداد الرابعة والثلاثين".وتابع، ان " قمة بغداد تنعقد وسط تحديات إقليمية ودولية كبيرة"، مشيرا الى ان " نثمّن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا والدور السعودي في هذا الخصوص".

وأضاف، ان " نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم"، لافتا الى انه " ندعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".