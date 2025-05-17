انت الان تتابع خبر انطلاق أعمال الدورة الـ 34 للقمة العربية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسل الخليج 365، انه "انطلقت الان أعمال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغدادواكد مكتب الإعلام الحكومي، ان العراق سيؤكد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وتابع، ان "القمة ستؤكد دعم الجهود التي يبذلها كل من العراق ومصر والسودان وسوريا لضمان حقوقها المائية المشروعة".

وضاف، ان "بغداد ستدين جميع أشكال وانماط الارهاب والأفكار المرتبطة به والأعمال والنشاطات الارهابية التي تقوم بها العصابات الإرهابية لاسيما داعش والقاعدة".