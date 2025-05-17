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قمة بغداد تتفوق على قمة 2012 بالتمثيل الدبلوماسي.. اليك أسماء ومناصب الحاضرين في القمتين

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قمة بغداد تتفوق على قمة 2012 بالتمثيل الدبلوماسي.. اليك أسماء ومناصب الحاضرين في القمتين

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بغداد - ياسين صفوان - 1- قطر - الأمير تميم بن حمد

2- فلسطين - الرئيس محمود عباس

3- مصر - الرئيس عبدالفتاح السيسي

4- اليمن - الرئيس رشاد العليمي "مقيم في "

5- الصومال - الرئيس حسين شيخ محمود

6- السعودية - وزير الخارجية عادل الجبير

7- الكويت - وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله

8- الأردن - رئيس الوزراء جعفر الحسان

9- لبنان - رئيس الوزراء نواف سلام

10- سلطنة عُمان - نائب رئيس الوزراء شهاب بن طارق آل سعيد

11- الإمارات - نائب رئيس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

12- السودان - عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر

13- سوريا - وزير الخارجية أسعد الشيباني

14- تونس - وزير الخارجية محمد على بن احمد الهادي

15- الجزائر - وزير الخارجية احمد عطاف

16- البحرين - وزير الخارجية عبداللطيف الزياني

17- جيبوتي - وزير الخارجية عبدالقادر حسين

18- جزر القمر - وزير الخارجية مباي محمد

19- المغرب - وزير الخارجية ناصر بوريطة

20- موريتانيا - الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

21- ليبيا - مندوب الجامعة العربية وسفير ليبيا بمصر عبد المطلب ثابت

أما ضيوف الشرف في القمة بغداد اليوم:

1- رئيس وزراء إسبانيا - بيدرو سانشيز

2- أمين عام الجامعة العربية - أحمد أبو الغيط

3- الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش

4- أمين عام مجس التعاون الخليجي - جاسم محمد عبدالله

5- أمين عام منظمة التعاون الإسلامي - حسين إبراهيم طه

6- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - محمود علي يوسف

7- المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج - لويجي دي مايو

8- مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا - ميخائيل بوغدانوف.

اما تمثيل الدول المشاركة في قمة بغداد 2012

العراق - الرئيس جلال طالباني

لبنان - الرئيس ميشيل سليمان

تونس - الرئيس منصف المرزوقي

جيبوتي - الرئيس إسماعيل عمر جيله

الكويت - الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

جزر القمر - الرئيس إكليل ظنين

الصومال - الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد

ليبيا - رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل

السودان - الرئيس عمر حسن البشير

فلسطين - الرئيس محمود عباس

اليمن - وزير الخارجية أبو بكر القربي

مصر - وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو

الجزائر - رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح

المغرب - وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني

موريتانيا - وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد حمادي

الأردن - رئيس الوزراء عون الخصاونة

السعودية - مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية ومصر السفير أحمد قطان

قطر - رئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

عمان - رئيس مجلس الدولة يحيى بن محفوظ المنذري

الإمارات العربية المتحدة - وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش

البحرين - وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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