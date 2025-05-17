انت الان تتابع خبر بالأسماء.. الرؤساء والملوك والزعماء المشاركون في قمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الأمير تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر

عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية

حسن شيخ محمود – رئيس جمهورية الصومال

محمد ولد الشيخ الغزواني – رئيس موريتانيا

مباي محمد – رئيس جزر القمر

رشاد محمد العليمي – رئيس اليمن

بيدرو سانشيز – رئيس وزراء إسبانيا (ضيف شرف)

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ـ الامغارات العربية المتحدة

جعفر حسان ـ رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية

ناصر بوريطة ـ رئيس وفد المملكة المغربية

رؤساء وفود ووزراء خارجية:عادل الجبير – رئيس وفد المملكة العربية السعودية نواف سلام – رئيس وفد الجمهورية اللبنانيةعبد اللطيف بن راشد الزياني – البحريناسعد الشيباني ـ الجمهورية العربية السوريةمحمد علي بن أحمد الهادي – تونسأحمد عطاف – الجزائرشهاب بن طارق آل سعيد – سلطنة عمانعبد القادر حسين عمر – جيبوتيعبد الله علي عبد الله – الكويت

عبد المطلب ثابت ـ الجمهورية العربية الليبية

المنظمات دولية:أنطونيو غوتيريش – الأمين العام للأمم المتحدةأحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربيةحسين إبراهيم طه – الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلاميمحمود علي يوسف – مفوضية الاتحاد الإفريقي