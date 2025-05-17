انت الان تتابع خبر بالأسماء.. الرؤساء والملوك والزعماء المشاركون في قمة بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الأمير تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر
عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية
حسن شيخ محمود – رئيس جمهورية الصومال
محمد ولد الشيخ الغزواني – رئيس موريتانيا
مباي محمد – رئيس جزر القمر
رشاد محمد العليمي – رئيس اليمن
بيدرو سانشيز – رئيس وزراء إسبانيا (ضيف شرف)
عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية
حسن شيخ محمود – رئيس جمهورية الصومال
محمد ولد الشيخ الغزواني – رئيس موريتانيا
مباي محمد – رئيس جزر القمر
رشاد محمد العليمي – رئيس اليمن
بيدرو سانشيز – رئيس وزراء إسبانيا (ضيف شرف)
رؤساء وفود ووزراء خارجية:
عادل الجبير – رئيس وفد المملكة العربية السعودية
نواف سلام – رئيس وفد الجمهورية اللبنانية
عبد اللطيف بن راشد الزياني – البحرين
اسعد الشيباني ـ الجمهورية العربية السورية
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ـ الامغارات العربية المتحدة
جعفر حسان ـ رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية
ناصر بوريطة ـ رئيس وفد المملكة المغربية
محمد علي بن أحمد الهادي – تونس
أحمد عطاف – الجزائر
شهاب بن طارق آل سعيد – سلطنة عمان
عبد القادر حسين عمر – جيبوتي
عبد الله علي عبد الله – الكويت
عبد المطلب ثابت ـ الجمهورية العربية الليبية
المنظمات دولية:
أنطونيو غوتيريش – الأمين العام للأمم المتحدة
أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية
حسين إبراهيم طه – الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
محمود علي يوسف – مفوضية الاتحاد الإفريقي