انت الان تتابع خبر السيسي: قمة بغداد خطوة تعكس عودة العراق القوية لمحيطه العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة بغداد اليوم السبت، للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة"، مبينة ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين كان في استقبال السيسي في مطار بغداد الدولي".

واكد وزير الخارجية "على الدور المحوري لمصر في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون العربي المشترك"، مشيراً إلى "عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ تأسيس جامعة الدول العربية، وإلى مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

من جانبه، ثمّن السيسي "جهود العراق في استضافة القمتين"، معتبراً ذلك “خطوة تعكس عودة العراق القوية إلى محيطه العربي".

وأكد "دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية"، مشيراً إلى "الأهمية البالغة التي تكتسبها القمة التنموية في هذا السياق".

وشهد مراسم الاستقبال كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون التخطيط محمد تميم، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ووكيل وزارة الخارجية احمد نايف الدليمي.