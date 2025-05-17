انت الان تتابع خبر الوفد الإماراتي يصل بغداد للمشاركة في القمة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وصل إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنطلق اليوم السبت".



ومن المقرر عقد القمة العربية الـ34 في بغداد اليوم السبت 17 أيار الحالي، فيما يؤكد العراق عمله على الخروج بنتائج استراتيجية في القمة.