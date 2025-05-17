انت الان تتابع خبر أمير قطر: نعبر عن تقديرنا العالي لاستضافة العراق للقمة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين استقبل، صباح يوم السبت، أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، المنعقدتين في العاصمة بغداد، يرافقه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين في دولة قطر".

وأشاد وزير الخارجية فؤاد حسين بـ"الدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز الاستقرار الإقليمي"، مشيراً إلى "أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين جمهورية العراق ودولة قطر، وسعي الجانبين إلى تطويرها في مختلف المجالات".

كما قدّم حسين "تقدير حكومة العراق الكبير لهذه الزيارة المهمة التي يجريها سمو الأمير، وما تمثّله من دعم لتعزيز العلاقات الثنائية والتضامن العربي".

من جانبه، أعرب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن "تقديره العالي لاستضافة العراق لهذا المحفل العربي المهم".

وشهد مراسم الاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون التخطيط محمد تميم، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ووكيل وزارة الخارجية احمد نايف الدليمي.