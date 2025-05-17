انت الان تتابع خبر رئيس وفد المملكة الأردنية جعفر حسان يصل إلى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية السيد جعفر حسان، وصل إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنطلق اليوم السبت".



وتنطلق اليوم السبت أعمال القمة العربية في العاصمة بغداد، بنسختها الرابعة والثلاثين، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تتخذها السلطات لتأمين وصول القادة والمسؤولين العرب إلى المنطقة الخضراء، حيث تقرر تخصيص أحد القصور الرئاسية مكاناً لانعقاد القمة.