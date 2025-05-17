انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل رؤساء ووفود الدول المشاركة في أعمال القمة العربية والان مع التفاصيل
واستقبل أيضا – بحسب البيان - الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس وفد جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، إضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس وفد الجمهورية اليمنية رشاد محمد علي العليمي.
وبحسب البيان، استقبل السوداني، رئيس وفد المملكة المغربية ناصر بوريطة، ورئيس وفد دولة الكويت عبد الله علي عبد الله، ورئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية أحمد عطاف، وكذلك رئيس وفد سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد، ورئيس وفد جمهورية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، ورئيس وفد الجمهورية التونسية محمد علي بن أحمد الهادي، ورئيس وفد الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، ورئيس وفد جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اضافة الى رئيس وفد دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس وفد مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وصباح اليوم وصل الى العاصمة بغداد، كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، ووزير الخارجية الكويتي عبد الله علي عبد الله، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالإضافة الى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكذلك أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان، ورئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
تنطلق اليوم السبت أعمال القمة العربية في العاصمة بغداد، بنسختها الرابعة والثلاثين، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تتخذها السلطات لتأمين وصول القادة والمسؤولين العرب إلى المنطقة الخضراء، حيث تقرر تخصيص أحد القصور الرئاسية مكاناً لانعقاد القمة.