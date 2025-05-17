انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل رؤساء ووفود الدول المشاركة في أعمال القمة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وكذلك رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، بالإضافة الىفي مستهل في أعمال القمّة العربية الـ34 التي تعقد في بغداد اليوم السبت".واستقبل أيضا – بحسب البيان - الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس وفد جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، إضافة الى، ورئيس وفد الجمهورية اليمنية رشاد محمد علي العليمي.

وبحسب البيان، استقبل السوداني، رئيس وفد المملكة المغربية ناصر بوريطة، ورئيس وفد دولة الكويت عبد الله علي عبد الله، ورئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية أحمد عطاف، وكذلك رئيس وفد سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد، ورئيس وفد جمهورية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، ورئيس وفد الجمهورية التونسية محمد علي بن أحمد الهادي، ورئيس وفد الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، ورئيس وفد جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اضافة الى رئيس وفد دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس وفد مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني.