انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل رئيس وفد جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل رئيس وفد جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد المشارك في أعمال القمّة العربية الـ34 التي تعقد في بغداد اليوم السبت".



تنطلق اليوم السبت أعمال القمة العربية في العاصمة بغداد، بنسختها الرابعة والثلاثين، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تتخذها السلطات لتأمين وصول القادة والمسؤولين العرب إلى المنطقة الخضراء، حيث تقرر تخصيص أحد القصور الرئاسية مكاناً لانعقاد القمة.