انت الان تتابع خبر وزير الخارجية البحريني يصل بغداد للمشاركة في القمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني وصل إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنطلق اليوم السبت".



ومن المقرر عقد القمة العربية الـ34 في بغداد اليوم السبت 17 أيار الحالي، فيما يؤكد العراق عمله على الخروج بنتائج استراتيجية في القمة.