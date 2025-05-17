انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان: العراق أثبت تمسكه بدوره المحوري وقوته بعمقه العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب المشهداني في تدوينة على منصة (إكس) عشية انعقاد القمة العربية في بغداد وتابعتها الخليج 365: "لقد اثبت العراق بانه متمسك بدوره المحوري وانه قوته في عمقه العربي".

ومن المقرر أن تشهد بغداد انعقاد القمة العربية الـ34 يوم غد السبت، فيما أكدت وزارة الخارجية عمل العراق على الخروج بنتائج استراتيجية في القمة.

