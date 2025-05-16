انت الان تتابع خبر اليماحي يؤكد: الشعب العربي ينتظر الكثير من القادة العرب في قمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البرلمان العربي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي التقى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قبيل انطلاق أعمال القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد".

وأضاف البيان ان "رئيس البرلمان العربي ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة أبو الغيط، من أجل التحضيرات الخاصة لعقد هذه القمة العربية، التي تنعقد في وقت تواجه فيه الأمة العربية الكثير من التحديات".

وتابع: "أعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لأن تخرج هذه القمة بقرارات وتوصيات تلبي تطلعات وطموحات الشعب العربي الذي ينتظر من القادة العرب الكثير"، معرباً عن أمله بأن "تقدم القمة العربية خارطة طريق سياسية لمعالجة الأزمات القائمة في المنطقة العربية، وفق حلول عربية خالصة تضع حدًا لكافة التدخلات الخارجية في شئون المنطقة".

وأكد اليماحي– حسب البيان - على "حرص البرلمان العربي على المشاركة في هذه القمة، يأتي من منطلق الحرص على تحقيق التكامل المنشود بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية في تحقيق مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه".