انت الان تتابع خبر السوداني للرئيس الفلسطيني: الغياب الدولي أسهم في تفاقم ما يحصل في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل الى بغداد للمشاركة في أعمال القمّة العربية الـ34، التي تستضيفها العاصمة بغداد يوم غد السبت".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد استعراض أبرز الملفات والمبادرات التي ستبحثها اجتماعات القمة، حيث تطابقت المواقف إزاء التحديات والقضايا التي يشهدها العالم العربي والمنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأهمية بذل الجهود لوقف العدوان على غزّة".وأكد رئيس الوزراء أنّ "الغياب الدولي أسهم في تفاقم ما يحصل في غزة والضفة الغربية، والأمل في أنْ تكون قمّة بغداد عاملاً مهماً يسهم في وقف الإنتهاكات".

من جانبه، أشاد الرئيس الفلسطيني "بالمواقف الرسمية والشعبية العراقية"، معرباً عن "رغبة حكومته في توسعة التعاون مع العراق، وتشكيل اللجنة الوزارية العليا بين العراق وفلسطين، من أجل المزيد من التعاون الثنائي".