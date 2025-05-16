انت الان تتابع خبر تنويه.. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يحل ضيفاً في مقابلة خاصة مع السومرية بعد قليل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتتناول المقابلة التي يقدمها الزميل محمد سامي، أبرز ملفات القمة المرتقبة، وموقف لبنان من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب اللبناني، إضافة إلى مناقشة العلاقات العراقية-اللبنانية، وأولويات الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة.



تابعونا في هذا اللقاء الخاص الذي يبث حصريا على شاشة السومرية، ضمن تغطيتنا المستمرة لأعمال القمة العربية من قلب الحدث في بغداد.