انت الان تتابع خبر تنويه.. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يحل ضيفاً في مقابلة خاصة مع السومرية بعد قليل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتتناول المقابلة التي يقدمها الزميل محمد سامي، أبرز ملفات القمة المرتقبة، وموقف لبنان من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة والجنوب اللبناني، إضافة إلى مناقشة العلاقات العراقية-اللبنانية، وأولويات الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة.
تابعونا في هذا اللقاء الخاص الذي يبث حصريا على شاشة السومرية، ضمن تغطيتنا المستمرة لأعمال القمة العربية من قلب الحدث في بغداد.
تابعونا في هذا اللقاء الخاص الذي يبث حصريا على شاشة السومرية، ضمن تغطيتنا المستمرة لأعمال القمة العربية من قلب الحدث في بغداد.