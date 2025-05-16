انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يستضيف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: قمة بغداد فرصة لتعميق التعاون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ان "رشيد، استقبل اليوم الجمعة 16 أيار 2025، في قصر السلام ببغداد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد علي يوسف، بحضور المندوب الدائم للمفوضية في جامعة الدول العربية علي درويش، وجرى بحث العلاقات بين العراق والدول الأفريقية، وسبل تطويرها على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، واستعراض التطورات في السودان، حيث أشار الرئيس إلى موقف العراق الداعم لاستقرار السودان".وأكد رئيس الجمهورية "حرص العراق على توطيد التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن القمة العربية التي تستضيفها بغداد تمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والاستقرار والتكامل".

كما أكد "دعم العراق لاستقرار السودان والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه".

من جانبه، ثمّن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد علي يوسف اهتمام العراق بتوسيع علاقاته مع دول القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل المباشر في إطار القمة العربية، بما يُمهد لمزيد من التفاهم ويُرسخ أسس التعاون البنّاء، وفق البيان.

