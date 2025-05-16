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الشمري يتفقد الإجراءات المتخذة بمطار بغداد الدولي لاستقبال المشاركين بالقمة العربية

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الشمري يتفقد الإجراءات المتخذة بمطار بغداد الدولي لاستقبال المشاركين بالقمة العربية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تفقد الإجراءات المتخذة في مطار بغداد الدولي لاستقبال ضيوف العراق المشاركين في أعمال مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد يوم غد السبت في عاصمة الأمان بغداد السلام".
وأجرى الشمري، بحسب البيان، "جولة شملت عدداً من أقسام المطار"، مشدداً على "استمرار وتيرة العمل وتقديم جميع التسهيلات للوافدين من الأشقاء العرب في بلدهم الثاني العراق".
واستمع الوزير إلى "شرح موجز عن الحركة في مطار بغداد الدولي"، موجهاً بالتقيد التام بتنفيذ مفردات الخطط المرسومة لتأمين استقبال الوفود العربية، واستنفار الجهود خاصة خلال الساعات المقبلة".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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