انت الان تتابع خبر الجامعة العربية تفند مزاعم انسحاب أي دولة من قمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زكي في مؤتمر عقده ببغداد، تابعته الخليج 365، "ننفي انسحاب أي دولة من القمة والحديث عن هذا الموضوع كاذب".وأضاف، أن "تمثيل دولة الامارات العربية المتحدة في القمة العربية بالعاصمة بغداد سيكون رفيع جداً".

وكان قد تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، مزاعم عن تفجر خلاف اماراتي - سوداني دفع إلى انسحاب الوفد الإماراتي من قمة بغداد، وهو ما نفته الجامعة العربية.

