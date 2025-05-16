انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان العربي يعلن مشاركته في قمة بغداد: نعول عليها في توحيد الصف العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي، جاء في نصه: "يتوجه محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي إلى العراق للمشاركة في القمة العربية، وذلك تلبية للدعوة الواردة إليه من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور الدورة العادية (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها بجمهورية العراق في السابع عشر من شهر مايو الجاري 2025".وأكد اليماحي، أن "هذه القمة تكتسب أهمية استثنائية زماناً ومكاناً، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أمتنا العربية".

وأتم بالقول: "أننا نعول عليها في توحيد الصف العربي في التصدي لتلك التحديات، ومعرباً عن الثقة التامة في أن ما سيتخذه القادة العرب من قرارات وتوصيات سيسهم في تعزيزِ وحدة أمتنا العربية، وتقويةِ صفّها وتحقيق تطلعات شعوبِنا نحو مستقبل أفضل وأكثرَ أمنًا واستقرارًا وازدهارًا".

