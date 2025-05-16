انت الان تتابع خبر العراق يستعدّ للقمة العربية... إليكم أبرز التحضيرات! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتجه الأنظار إلى العراق الذي يشهد حراكا دبلوماسيا خارجيًا لافتًا، وتحضيرات لعقد القمة العربية في بغداد. ويرى مراقبون أن العراق يحاول استثمار هذه القمة لتعزيز حضوره الإقليمي وجذب اهتمام استثماري يدعم اقتصاد البلاد



المختص في الشأن السياسي صباح العكيلي يكشف للسومرية عن تحركات العراق الدبلوماسية وإيجابياتها على البلاد.